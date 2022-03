Ciclabile Corso Italia, Bucci: "Sarà uno dei luoghi più belli del Mediterraneo"

di Marco Innocenti

E sulle scadenze: "Apertura di un primo tratto a inizio maggio, un secondo a fine maggio e poi, quella finale, entro fine giugno"

"Corso Italia? Vedrete, sarà uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo". Una promessa, quella che Marco Bucci ha fatto nel corso della "Colazione col Sindaco" svolta stamani ad Albaro, che passerà sicuramente dall'ultimazione del cantiere della pista ciclabile ma non soltanto. "Noi prevediamo l'apertura di un tratto della ciclabile a inizio maggio. Poi l'apertura di un secondo tratto a fine maggio e l'apertura finale, quella dell'intero tracciato, per fine giugno. Questo vorrà dire avere due corsie per le auto sulla direttrice levante-ponente, con la ciclabile a ridosso della passeggiata lato mare. Ci sarà poi una corsia molto larga che consentirà al traffico che va verso levante di poter sorpassare l'autobus alle fermate. Nell'altra direzione, ci saranno due corsie fino a via Piave".

"I rendering che avete visto rendono bene l'idea - ha detto il sindaco - Sarà veramente così, sarà uno dei luoghi più belli di tutto il Mediterraneo. Sarà un arricchimento non solo per Corso Italia ma per tutte le aree limitrofe. E i lavori sono nei tempi".