Chiavari, affluenza a picco per il ballottaggio: ci si ferma al 34,12%

di Marco Innocenti

I seggi hanno chiuso alle ore 23. Iniziato immediatamente lo spoglio

I seggi, a Chiavari come nel resto d'Italia, hanno chiuso alle 23 in punto. Giusto il tempo di far votare gli elettori presenti all'interno e poi via allo scrutinio per decretare chi, fra Mirko Bettoli e Federico Messuti, sarà il prossimo sindaco.

Il primo dato che però balza all'occhio, in questo turno di ballottaggio, è quello della scarsa affluenza alle urne: alle 23, alla chiusura dei seggi, aveva votato appena il 34,12%, ben 14 punti percentuali in meno rispetto a quanto accaduto due settimane fa, quando a recarsi alle urne fu il 48% degli aventi diritto. Un calo registrato un po' in tutta Italia visto che, su base nazionale, si è passati dal 53,16 del primo turno al 40,94% di quest'oggi.