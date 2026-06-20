Ceriale, pauroso schianto tra moto e auto: muore una ragazza, gravissima l'amica

Una notte drammatica ha sconvolto Ceriale, dove un grave incidente stradale ha coinvolto due giovani che stavano facendo rientro a casa a bordo di una moto. Il bilancio è pesantissimo: una delle ragazze ha perso la vita, mentre l'altra è ricoverata in condizioni critiche.

La vittima era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in condizioni disperate, ma i tentativi dei medici di salvarla si sono rivelati inutili. L'amica, gravemente ferita, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e continua a lottare per la vita. I sanitari stanno cercando di contenere le conseguenze delle numerose lesioni riportate nell'impatto.

Di fronte alla tragedia, l'Asl 2 Savonese ha attivato un servizio di supporto psicologico destinato ai familiari delle due giovani, colpiti da una vicenda che ha profondamente scosso l'intera comunità.

L'incidente si è verificato lungo la via Aurelia poco dopo l'una di notte. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, la moto sulla quale viaggiavano le due ragazze si è scontrata con una Fiat 500. L'urto è stato particolarmente violento e le giovani sono state sbalzate sull'asfalto. La dinamica esatta dello schianto è tuttora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell'ordine.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti rapidamente i soccorritori del 118, con le ambulanze della Croce Bianca di Albenga e della Croce Rossa di Ceriale, supportate dall'automedica. Presenti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.

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