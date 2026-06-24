Ceriale, lutto cittadino e bandiere a mezz'asta per i funerali di Sofia Barberi

Una comunità intera si prepara a dare l’ultimo saluto a Sofia Barberi, la giovane di 22 anni deceduta in seguito al drammatico incidente stradale avvenuto lungo la via Aurelia a Ceriale nella notte tra venerdì e sabato. Per la giornata di domani, giovedì 25 giugno, il Comune ha inoltre proclamato il lutto cittadino, invitando la popolazione a unirsi nel ricordo della ragazza e a manifestare vicinanza alla sua famiglia.

Le esequie saranno celebrate alle ore 15 nella parrocchia dei Santi Giovanni Battista ed Eugenio di Ceriale. Questa sera, mercoledì 24 giugno, alle 18, nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, verrà invece recitato il Santo Rosario.

Resta intanto ricoverata nel reparto di rianimazione dello stesso ospedale Emma Brasca, che si trovava sullo scooter insieme a Sofia al momento dello schianto. Le sue condizioni continuano a essere monitorate dai sanitari.

A seguito della tragedia, il sindaco Marinella Fasano ha firmato l’ordinanza che istituisce il lutto cittadino per la giornata di giovedì 25 giugno 2026. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 14 fino al termine della funzione religiosa e rappresenta la partecipazione ufficiale della città al dolore che ha colpito la famiglia della giovane, figlia dell’assessore alle Politiche sociali Barbara De Stefano.

Tra le disposizioni previste figurano l’esposizione delle bandiere a mezz’asta con i segni del lutto presso il Palazzo Comunale e la presenza del gonfalone della Città durante la cerimonia funebre. Inoltre, nel corso della prossima seduta del Consiglio comunale sarà osservato un minuto di silenzio in memoria della giovane cerialese.

L’amministrazione comunale ha rivolto un appello a cittadini, associazioni, attività economiche e realtà culturali del territorio affinché partecipino con rispetto e raccoglimento a questo momento di commiato, esprimendo il proprio cordoglio nelle forme ritenute più appropriate.

“Come Consiglio comunale e come Città di Ceriale desideriamo esprimere la più sincera vicinanza a Barbara De Stefano, alla famiglia Barberi e a tutte le persone colpite da questa immensa sofferenza – ha dichiarato il sindaco Marinella Fasano –. La perdita di Sofia ha profondamente segnato la nostra comunità, lasciando un vuoto incolmabile. In questi giorni abbiamo visto una città unita nel dolore e capace di stringersi attorno ai familiari. Il nostro pensiero va anche a Emma, che continua a lottare in ospedale, e ai suoi cari. Di fronte a una tragedia di tale portata possiamo soltanto condividere il silenzio, il rispetto e l’abbraccio di un’intera comunità”.

L’amministrazione comunale ha infine rinnovato il proprio cordoglio alla famiglia della giovane e invitato la cittadinanza a prendere parte con compostezza e partecipazione alle celebrazioni funebri dedicate a Sofia Barberi.

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