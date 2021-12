Celle Ligure, lunghe code in autostrada sin dal mattino

di Edoardo Cozza

I lavori sulla A10 rallentano la circolazione in entrambi i sensi di marcia. Problemi anche sulla A7 e sulla A12, soprattutto in direzione Genova

Non è una novità, ma anche questa mattina si registrano code e rallentamenti sul nodo autostradale della Liguria. La situazione più complessa è quella sulla A10 nel tratto intorno a Celle Ligure dove, in entrambe le direzioni, i cantieri causano già lunghe code: per andare verso Ventimiglia vi sono 2 km di coda tra Celle Ligure e il Bivio A10/Complanare Savona; nella direzione opposta, verso Genova, tra Celle Ligure e Varazze sono già 3 i km di coda segnalati da Autostrade.

Rallentamenti e traffico intenso anche su altri tracciati autostradali del nodo ligure: sulla A12, a causa dei lavori in corso, vi è un km di coda tra le uscite Rapallo e Chiavari; mentre sulla A12 in direzione Milano le code sono tra Genova Bolzaneto e Busalla; verso il capoluogo ligure sono due i tratti dove al momento si registrano difficoltà: tra Ronco Scrivia e Busalla per lavori e tra Bolzaneto e l'allacciamento tra A7 e A12 per traffico intenso e ancora tra Genova Ovest e Genova Sampierdarena, sempre per traffico intenso.