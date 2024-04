Celle Ligure: A10, fino a 15 di coda per maxitamponamento, due feriti lievi

Gravi disagi e traffico bloccato in serata sulla A10, tra Arenzano e Celle Ligure in direzione Ventimiglia, per un incidente avvenuto nella galleria Cantalupo che ha coinvolto sei veicoli. Lieve il bilancio infortunistico, con due feriti in codice giallo. Sul posto arrivate un'automedica e tre ambulanze.

Vistose invece le ripercussioni sul traffico: a lungo ostruite entrambe le corsie di marcia, si è formata una coda fino a 15 km prima che attorno alle 20 i veicoli incidentati venissero rimossi e il traffico riprendesse a defluire.

L'incidente ha complicato una serata già problematica per il traffico intenso previsto per le partenze dei ponti del 25 aprile e 1° maggio. Si sono registrate code in A10 per traffico intenso a Pegli in direzione di Milano, in A12 verso Genova est e i A7 tra Genova Bolzaneto e il bivio A7/A12.