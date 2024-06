Caso Toti, Tosi (M5s): "Ora l'unica via è quella del voto"

"L'unica via è quella del voto: lo diciamo dall'8 maggio e lo continuiamo a ribadire oggi più che mai, visto che non è stata accolta la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata dal legale di Toti. A ben vedere, lo spartiacque per una revoca non era, dunque, la tornata per le elezioni europee: leggendo le motivazioni del gip, gli inquirenti confermano di temere il rischio di inquinamento probatorio. Punto. Quanto basta per chiedere ancora una volta le sue dimissioni". Lo scrive in una nota l capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi. "La Giunta ligure si è arroccata nel Palazzo di Piazza De Ferrari - conclude - continua a occupare via Fieschi e non vuole mollare le poltrone. Le non dimissioni del presidente agli arresti domiciliari da oltre 40 giorni e della sua Giunta continuano ad arrecare un grave danno d'immagine alla nostra regione".