Caso Toti, parere favorevole della Procura per la revoca dei domiciliari

La procura ha dato parere positivo alla revoca degli arresti domiciliari per l'ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. A questo punto il giudice per l'udienza preliminare Paola Faggioni potrebbe decidere tra domani e venerdì. Dopo le dimissioni, per gli inquirenti, non ci sarebbe più il rischio di reiterazione del reato. Il Riesame aveva già sostenuto come fosse venuto meno il rischio di inquinamento probatorio.

Per l'imprenditore Aldo Spinelli gli inquirenti tengono il massimo riserbo ma il parere potrebbe essere negativo. A pesare, per la sua posizione, potrebbero essere state le parole del Riesame: "è palese l'esistenza, a carico di Spinelli, di un metodo da sempre adottato dall'indagato nel perseguimento degli interessi economici-imprenditoriali delle aziende che formano il "gruppo" da lui formato". L'imprenditore, ancora le parole del Riesame, "ha poi espressamente sostenuto di avere da sempre, nella cura dei propri interessi imprenditoriali, contattato gli esponenti politici di turno in relazione ad attività amministrative che rivestivano un particolare interesse per le aziende del suo gruppo imprenditoriale".