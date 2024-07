Caso Toti: giovedì manifestazione del "campo largo", ma Calenda avvisa "Non ci sarò"

Giovedì a Genova è prevista una manifestazione con i leader del centrosinistra "sul futuro della Liguria che non può continuare ad essere ostaggio della vicenda giudiziaria di Giovanni Toti". Lo fanno sapere fonti dell'opposizione. Dovrebbero partecipare la segretaria del Pd, Elly Schlein, il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Carlo Calenda, leader di Azione, fa sapere: "Non parteciperò alla manifestazione per le dimissioni di Toti lanciata dal campo largo. La mia posizione è sempre la stessa: è insopportabile usare a fini politici le inchieste della magistratura. Giudico poi inaccettabile la neanche troppo velata connessione tra la revoca degli arresti domiciliari e le dimissioni di Toti. La nostra valutazione politica sull'operato del governo di centro destra in Liguria è fortemente negativa. Le dimissioni di Toti le abbiamo più volte chieste per ragioni politiche, prima delle inchieste giudiziarie. Dopo l'esplosione del caso mediatico-giudiziario abbiamo sempre raccomandato alla maggioranza di valutare l'opportunità, per il bene della Liguria, di non lasciare la Regione in una condizione di paralisi. Ma si tratta di valutazioni politiche e non giudiziarie. Ritengo che la confusione dei due piani rappresenti un grave danno per la democrazia e lo Stato di diritto".

Interviene sul punto anche Davide Falteri, presidente di Italia Viva per la provincia di Genova. "Azione dimostra ancora una volta - sostiene Falteri, consigliere delegato del Comune di Genova in materia di nuovi insediamenti aziendali sul territorio - di essere un partito contraddittorio in tutto. Cristina Lodi annuncia di aderire alla manifestazione contro Toti, mentre il suo leader nazionale Carlo Calenda fa sapere che Azione ufficialmente non aderirà. Due partiti in uno: uno che si dichiara garantista, l'altro giustizialista, uno che vuole il rigassificatore e l'altro no. Chi pensano di prendere in giro? A Genova Azione è una costola del Pd, negli stessi giorni in cui Calenda esprime una linea totalmente diversa a livello nazionale. Noi siamo all’opposizione di Toti che ha dimostrato errori di strategia e decisioni non all'altezza, come la gestione della sanità ligure. Ma con la politica, non con le manifestazioni dai toni giustizialisti".