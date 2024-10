Career Day di Assarmatori: a Napoli oltre 400 presenze a bordo della M/N Rubattino

Ancora un successo per i Career Day di Assarmatori, il ciclo di eventi finalizzato a far riscoprire ai giovani, ma non solo, la carriera marittima.

Gli oltre 400 partecipanti, al quarto appuntamento andato in scena questa mattina a Napoli a bordo della M/N Rubattino della compagnia Moby, che si sommano agli oltre 1500 dei precedenti incontri svolti a Livorno, Torre del Greco e Palermo, testimoniano ancora una volta l’importanza di tali eventi nell’incontro fra domanda e offerta di lavoro, nonché la necessità a di proseguire questa ed altre azioni di sistema che consentano di consolidare e fare conoscere la cultura del lavorare per mare.

All’iniziativa hanno preso parte Autorità e rappresentanti istituzionali, tra cui le Funzionarie della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Vigilanza sulle Autorità di Sistema Portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, Serena Cantoni e Catia De Gennaro, il Vice Segretario Generale di Assarmatori, Giovanni Consoli, il Responsabile dell’Area Lavoro e Relazioni Industriali di Assarmatori, Stefano Peduto, il Capo della 2^ Sezione del Ministero della Difesa, Maria Paola Clemente, il Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, Giuseppe Grimaldi, il Capo Ufficio Gente di Mare della Capitaneria di Porto di Napoli, Comandante Roberto Larocca, oltre ai rappresentanti nazionali e regionali delle principali organizzazioni sindacali. Ha moderato i lavori Giuseppe Di Palo (Oltremare – Servizi integrati per lo Shipping).

Gli studenti di diversi istituti a indirizzo nautico, alberghiero, tecnico-professionale e turistico (tra cui l’ITTL Duca degli Abruzzi di Napoli, l’ISIS Mennella di Ischia, l’ITN Nino Bixio di Piano di Sorrento, l’ISISS Cristoforo Colombo di Torre del Greco e l’ISIS Giovanni XXIII di Salerno), insieme ai laureandi dell’Università Parthenope e alle numerose persone interessate a poter avviare una carriera lavorativa a bordo delle navi, tra cui ex militari rientranti nell’ambito del progetto “Sbocchi Occupazionali” in capo alla Segreteria Generale della Difesa, hanno potuto esplorare gli ambienti di bordo e colloquiare direttamente con i referenti e i marittimi delle compagnie di navigazione (Moby, CIN-Tirrenia, Toremar, GNV, Gruppo Lauro, SNAV, Caremar, NLG), scoprendo le posizioni aperte e approfondendo le interessanti prospettive di carriera offerte.

“L’ampia partecipazione che abbiamo riscontrato anche in questo quarto evento è un motivo di grande soddisfazione e un segnale incoraggiante per il futuro. – commenta Giovanni Consoli, Vice Segretario Generale di Assarmatori – Come tutti sanno l’armamento è alle prese con una carenza di personale marittimo che ha assunto connotati emergenziali, in particolare durante la stagione estiva. Per questo motivo, anche a valle del Decreto Legge 48/2023 dello scorso maggio che ha stanziato importanti risorse economiche per la formazione di nuove professionalità marittime da parte delle compagnie, abbiamo organizzato questi incontri che stanno andando al di là delle più rosee previsioni e consentono di guardare con fiducia alla ripresa occupazionale del comparto per gli anni a venire. Stiamo riscontrando un grandissimo interesse, da parte di giovani e meno giovani; questo ci dà un’ulteriore spinta per organizzare analoghi eventi in tutta Italia, con l’obbiettivo ultimo di consolidare lavoratori marittimi di eccellenza in grado di mantenere la straordinaria tradizione marinaresca del nostro Paese e di traghettare le compagnie di navigazione attraverso la profonda transizione tecnologica e green che investe oggi il settore”.