Capodanno, l’opposizione ligure attacca: dalle infrastrutture alla sanità, promesse vuote e scelte discutibili

I messaggi social di fine anno di alcuni esponenti dell’opposizione in Liguria tracciano un quadro critico della situazione regionale, toccando temi come la sanità, le infrastrutture e le politiche locali. I consiglieri e deputati hanno approfittato dell’occasione per lanciare accuse e sollecitare cambiamenti.

Sanità— Katia Piccardo, consigliere regionale del Partito Democratico, ha attaccato duramente l’amministrazione regionale, criticando la gestione delle risorse pubbliche con l'assunzione di nuovi consuenti. “Con queste cifre si sarebbe potuto dare un minimo respiro a qualche reparto ospedaliero in gravissima sofferenza, assumendo infermieri e medici”, ha scritto, definendo le scelte politiche come dannose e a discapito del diritto alla salute dei cittadini. La Piccardo ha inoltre sottolineato come l’allocazione delle risorse rappresenti una decisione politica chiara, orientata, a suo dire, più verso grandi opere che verso le necessità urgenti della popolazione.

Infrastrutture— Simone D’Angelo, consigliere regionale e segretario del Partito Democratico di Genova, ha messo in evidenza le difficoltà della città, con critiche rivolte sia alla gestione dei rifiuti che alle politiche infrastrutturali. “La Tari è alle stelle, la città è ricoperta di rifiuti, ma si fa finta di nulla”, ha dichiarato, puntando il dito contro il cantiere del TMB di Scarpino. Sul fronte delle autostrade, D’Angelo ha evidenziato il collasso della rete e l’aumento dei prezzi ferroviari a partire dal 1° gennaio. Particolare attenzione è stata riservata al Terzo Valico: “Mentre si celebrano annunci sul treno Genova-Milano in meno di un’ora, i lavori rischiano di fermarsi per i tagli del governo Meloni-Salvini”. La critica si è poi spostata sul sindaco Marco Bucci, accusato di non aver affrontato questi temi nell’incontro con la presidente del Consiglio.

Silenzio— Un altro bersaglio delle critiche di D’Angelo è stato l’assessore Piciocchi, definito “muto” di fronte ai problemi della città. “Genova non ha bisogno di un candidato della destra in attesa di benedizioni, ma di un sindaco che alzi la voce e tuteli gli interessi cittadini”, ha scritto D’Angelo, aggiungendo che il silenzio dell’assessore non può essere pagato dai cittadini genovesi.

Impegno— Sul fronte pentastellato, Stefano Giordano ha tracciato un bilancio del 2024 ricordando il lavoro svolto in Regione. “Il mio impegno per il 2025 è di continuare a lavorare pensando a chi è in difficoltà, alle forze dell’ordine e ai lavoratori che rischiano la vita”, ha scritto. Giordano ha dedicato un pensiero ai conflitti nel mondo e ai bambini costretti a fuggire dalle guerre, concludendo il suo messaggio con un augurio di pace e serenità per tutti.

Speranza— Valentina Ghio, deputata del Partito Democratico, ha invece scelto un tono più riflessivo, soffermandosi sulle ingiustizie globali e sulle guerre che affliggono il pianeta. “Non abbandoniamo la speranza e l’impegno”, ha dichiarato, auspicando che il 2025 sia un anno di pace e giustizia per tutti.

Critiche— I messaggi degli esponenti dell’opposizione mettono in evidenza una visione comune sulla gestione regionale: le promesse non mantenute e la mancanza di interventi concreti sono temi ricorrenti. La sanità, le infrastrutture e il degrado urbano sono stati citati come esempi emblematici di una politica ritenuta inadeguata a rispondere alle necessità dei cittadini.

Futuro— Nonostante le critiche, emerge anche un richiamo alla speranza e all’impegno per cambiare le cose. “Che il 2025 sia l’anno della pace e della giustizia” è l’augurio ricorrente tra i messaggi di Capodanno.

