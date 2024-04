Canada più vicino con Air Transat: al via i voli diretti Roma-Montréal e Roma-Toronto

Air Transat, compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, riprende i voli estivi: da martedì 16 aprile con il lancio dei Voli Diretti da Roma Fiumicino a Montréal, e da venerdì 3 maggio, riprendono i Voli Diretti da Roma Fiumicino a Toronto, ampliando le possibilità per i passeggeri di raggiungere comodamente da #Roma il Canada e il Nord America da aprile ad ottobre 2024.

“Siamo lieti di annunciare che Air Transat riprende i voli diretti da Roma Fiumicino per l’Estate 2024 – commenta Tiziana Della Serra, MD di Rephouse Gsa – La compagnia aerea canadese conferma ogni anno di più l’impegno sull’Italia, offrendo voli diretti per raggiungere la vivace città di Montréal, in Québec e offrendo voli diretti per raggiungere Toronto, metropoli dalle mille attrazioni e classificata tra le prime città più vivibili al mondo e porta di ingresso per i parchi canadesi.

I voli per Montréal ripartono martedì 16 aprile 2024 con 1 volo a settimana il martedì ad aprile, 4 voli a settimana a maggio il martedì, giovedì, sabato e lunedì e dal 16 giugno i voli diventano quotidiani.

Invece, i voli per Toronto ripartono venerdì 3 maggio 2024 offrendo 5 voli a settimana venerdì, domenica, lunedì, martedì e mercoledì, e dal 13 giugno 7 voli a settimana tutti i giorni. Tutti i voli da Roma per Montréal e Toronto decollano tra le ore 12:00 e le 14:00 e sono stati pianificati per ottimizzare l’ampia connettività del network sia in Nord America che verso altre destinazioni. Tutti i voli sono disponibili in tutti i GDS”.