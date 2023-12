Calcioscommesse, indagine a Benevento: coinvolti quattro calciatori, c'è anche l'ex Genoa Coda

La notizia di un nuovo filone di calcioscommesse è stata riportata questa mattina da Il Mattino. Un dettagliato articolo che racconta di una perquisizione effettuata ieri mattina dalla Guardia di Finanza nell’abitazione beneventana del difensore Christian Pastina. Sarebbero stati già sequestrati i device nella sua disponibilità. Gli atleti non più in forza al Benevento coinvolti nell’indagine sarebbero Gaetano Letizia, Massimo Coda e Francesco Forte. I fatti contestati risalirebbero al campionato scorso, quello che ha visto il Benevento retrocedere dalla B alla C, arrivando ultimo.





Sempre secondo quanto riferisce il quotidiano, i quattro avrebbero ricevuto un avviso di garanzia per violazione dell’articolo 4 della legge 401 del 1989 che norma l’esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. Coinvolte nelle indagini altre due persone che non sarebbero calciatori.





In merito alla vicenda è intervenuto il direttore della Cremonese, club dove oggi milita Massimo Coda, Simone Giacchetta spiegando che il giocatore ha rassicurato la società: "Massimo ci ha avvisati per tempo che erano in corso delle verifiche. Ci ha anche rassicurati sulla sua posizione. In questo momento si sta allenando e sarà a disposizione del mister per la gara con il Pisa”, riporta cremonasport.it.





