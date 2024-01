Calciomercato Genoa, per l'attacco Musa in vantaggio su Niang

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Calciomercato del Genoa sempre in fermento, dalle opzioni per l'attacco a quelle per la difesa. La società rossoblu' cerca rinforzi per il reparto avanzato, non c'è solo M'Baye Niang nella lista dei preferiti - il giocatore si è svincolato dall'Adana Demirspor ma interessa anche all'Empoli - nel mirino c'è anche il centravanti croato Peter Musa, di proprietà del Benfica. A

Al momento è lui il profilo principale come possibile vice Retegui, si valuta un prestito in rossoblu' con riscatto opzionale che potrebbe diventare obbligatorio. Classe 1998, ha segnato 6 reti in questa stagione in 23 presenza tra campionato e coppe, a luglio c'era già stato un interesse da parte del Grifone.

Si apre anche il valzer dei difensori: continua il corteggiamento tra Leo Ostigard e il Genoa, ma in mezzo puo' influire la trattativa che potrebbe portare Alessandro Buongiorno dal Torino al Milan. Se andasse in porto, sul difensore norvegese ex Brighton potrebbe piombare l'interesse del club granata di Urbano Cairo, anche se il patron ha affermato che il difensore rimarrà a Torino. Ostigard ha già palesato di preferire un ritorno in Liguria, il Napoli temporeggia.

Intanto la squadra prosegue gli allenamenti, nella seduta odierna la novità sta nel ritorno di Caleb Ekuban, che era stato fermato negli ultimi giorni per un problema muscolare. Programma ancora differenziato invece per Morten Thorsby, alle prese con un infortunio al polpaccio. Probabilmente il norvegese non farà parte dell'elenco dei convocati per la sfida che attende il Genoa allo stadio Arechi, domenica pomeriggio nella tana della Salernitana.