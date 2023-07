Calcio, serie C: Sestri Levante partito per il ritiro trentino di Fiavè

Missione Serie C. Il Sestri Levante del presidente Stefano Risaliti e del tecnico Enrico Barilari è partito stamattina per il ritiro di Fiavè, in Trentino.

Il nuovo pullman sociale (foto e video di Joel Roberto Capello e Paolo Camalich) , con la scritta "Sestri Levante 1919" e alcune decalcomanie con le vedute della Baia del Silenzio, dove l'Unione venne fondata il 27 settembre 1919, e della Baia delle Favole si è mosso dallo spiazzo tra il campo sportivo "Giuseppe Sivori", area intitolata al grande corsaro Fosco Becattini (per decenni primatista di presenze nel Genoa), e la chiesa di San Paolo, fatta costruire da don Vincenzo Giambruno (1908-1990, primo parroco di Pila e in carica dal 1948 al 1984) su progetto dell'architetto Guido Campodonico.

Il Sestri si allenerà a Fiavè fino al 29 luglio, per affrontare la serie C da cui mancava dal 1949. Lo scorso anno la squadra corsara, costruita dal ds Paolo Mancuso, ha dominato il suo girone di Serie D conquistando la promozione in largo anticipo, per poi conquistare il titolo di campione d'Italia dilettanti, battendo 3-1 il Sorrento nella finalissima di Piancastagnaio. C'è grande entusiasmo a Sestri, in attesa di poter riprendere possesso del "Sivori" messo a norma e adeguato ai parametri Figc per la serie C.