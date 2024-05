Busitalia Rail Service: nel 2023 +23% di chilometri percorsi rispetto al 2019

Nel 2023 crescono del 23% rispetto al 2019 i chilometri percorsi da Busitalia Rail Service, con un risultato che arriva al +24% analizzando i chilometri dei vettori partner della società di Busitalia, azienda di trasporto su gomma del Polo Passeggeri di FS. In crescita anche gli operatori iscritti al sistema di qualificazione della società, che individua partner economici selezionati in base alla capacità di soddisfare i requisiti di qualità, solidità finanziaria e competitività.

Questi sono alcuni dei risultati positivi raggiunti dalla società del Gruppo FS e illustrati nel corso dell’evento La partnership come motore per crescita e sviluppo, che si è svolto presso il Palazzo degli Affari di Firenze e a cui hanno preso parte 250 professionisti del settore e vettori partner riuniti per discutere delle nuove prospettive e sfide nell’ambito dei servizi sostitutivi con bus, dei collegamenti ferroviari e del trasporto integrato.

I lavori sono stati inaugurati da Stefano Bonora, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia e da Maria Annunziata Giaconia, Direttore Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia. Gli AD hanno posto l’accento sull’importanza della collaborazione tra le aziende e i vettori partner come driver fondamentale per lo sviluppo del settore, sottolineando la necessità di garantire continuità e soluzioni integrate di trasporto a supporto delle interruzioni dell’infrastruttura ferroviaria necessarie a migliorare efficienza e capacità della rete attraverso i numerosi cantieri aperti, oggetto di importanti investimenti. Proprio nell’ambito delle attività di Busitalia Rail Service a supporto delle interruzioni programmate delle linee utili al loro potenziamento, si è discusso delle strategie di adattamento e rimodulazione della produzione dei servizi.

Un altro dato rilevante è emerso dalle attività della sala operativa nazionale di Busitalia Rail Service che ha gestito nel 2023 quasi 38mila servizi sostitutivi emergenziali, un risultato importante raggiunto grazie all’impegno e alla collaborazione di tutte le parti coinvolte.

Spazio anche ai nuovi progetti come quello digitale di Trenitalia e Busitalia per le sale operative nazionali, con benefici sia per i vettori che per i viaggiatori, e il progetto pilota Ichnusa in Sardegna che ha visto l’installazione di 43 fermate di bus lungo i percorsi della rete ferroviaria per migliorare l’accessibilità del servizio.

Nel corso del workshop sono state inoltre presentate le novità nel sistema di qualificazione dei fornitori del Gruppo FS, evidenziando i criteri di selezione e le prospettive future, inclusa l’introduzione del modello di vendor rating per ottimizzare il processo di selezione. In quest’ambito, è stato evidenziato l’andamento positivo dei controlli e dei reclami con segnalazioni e tempi di risposta calati nel 2023 rispettivamente del 29% e dell’8% in riferimento al 2022.

L’evento si è concluso con una panoramica su evoluzione e obiettivi futuri delineati da Gianluca Cocci, Amministratore Delegato di Busitalia Rail Service, che ha ribadito l’importanza della collaborazione tra l’azienda, Trenitalia e i vettori partner ricordando anche i grandi eventi come il Giubileo del 2025 e Milano-Cortina 2026, che vedranno l’impegno del Gruppo FS nella realizzazione di importanti opere infrastrutturali e nello sviluppo di un piano integrato di trasporti.