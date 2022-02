"Buon viaggio Sante, per sempre con noi": il saluto degli amici a Marco Santeusanio

di Marco Innocenti

Uno striscione e decine di mazzi di fiori nel luogo dell'incidente che è costato la vita al giovane calciatore del Ligorna

Uno striscione che recita "Buon viaggio Sante, per sempre con noi" e poi decine di mazzi di fiori, appesi ovunque, sui lampioni e sul semaforo. E' così che gli amici di Marco Santeusanio hanno voluto dire addio al giovane, morto in un incidente stradale nella notte di giovedì, dopo aver perso il controllo del suo scooter in via Enrico Toti a Staglieno.