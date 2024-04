Brivio & Viganò premia i suoi autisti migliori con Scania: innovazione e benessere anche per le persone

Rinnovando la fiducia in Scania come partner strategico nel processo di ammodernamento del parco veicolare, la società brianzola assegna i nuovi Scania Super agli autisti più performanti dell’anno 2023. I mezzi sono inseriti in un piano di valorizzazione della figura dell’autista in cui alla base ci sono strumenti all’avanguardia e benefit specifici.

La realtà di Brivio & Viganò nasce a metà degli anni 70 dall’intraprendenza dei due fondatori all’Ortomercato di Milano quando la Grande Distribuzione Organizzata era in una fase di incredibile sviluppo: cambiano i modelli distributivi e nascono i primi trasportatori specializzati, che nel tempo si trasformano negli attuali leader di mercato. Con l’esplosione del moderno supermercato in ogni città e il diffondersi dei primi ipermercati, Brivio & Viganò si è consolidata con successo, anche attraverso numerosi servizi di Logistica Integrata. Oggi, per il settore di conservazione di prodotti a temperatura controllata come ortofrutta, freschi, carne e scatolame e per la loro distribuzione sul territorio nazionale, vanta oltre 1.000 targhe di proprietà.





Nell’ottica di offrire un parco giovane ed efficiente, per ridurre i consumi e l’impatto ambientale derivato dalle missioni di trasporto, Brivio & Viganò sceglie Scania e introduce 13 Super da 460 CV e 7 Super da 500 CV. Questi ultimi mezzi sono dotati della cabina S, la più spaziosa e confortevole, che senza dubbio potrà offrire agli autisti un ambiente di lavoro unico.

In oltre 40 anni, l’azienda brianzola ha perseguito obiettivi ambiziosi cercando costantemente di innovare processi e servizi. In particolare, un frutto dell’attenzione del gruppo alle persone, è rappresentato dal premio “Bafét 2024”. Studiato sull'immagine di Giovanni Viganò, contraddistinto da un folto baffo, viene conferito ai migliori 3 autisti dell’anno 2023 per valorizzare il loro lavoro e innestare uno spirito di miglioramento continuo all’interno della squadra. Quest’anno il primo premio, unito a specifici benefit, è stato assegnato a Salvatore Randisi, autista in Brivio & Viganò dal 2000.

“Per noi l’innovazione è sempre stata un fondamento importante e abbiamo visto in Scania, con il nuovo prodotto Super, una valida soluzione anche per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, grazie alla loro importante riduzione nei consumi, oltre a favorire il comfort degli autisti. Infatti abbiamo deciso di fare questo importante acquisto soprattutto per i nostri TOP DRIVER e per garantire elevati standard qualitativi per loro e per i nostri clienti”, dichiara Alessandro Viganò, Fleet Manager e socio di Brivio & Viganò.

“Siamo entusiasti che un’incredibile e storica realtà come Brivio & Viganò abbia rinnovato il suo impegno con Scania e in particolare abbia scelto Super, non solo come mezzo all’avanguardia per la decarbonizzazione, ma anche come simbolo di benessere e di eccellenza per i suoi collaboratori”, dichiara Enrique Enrich, Presidente e Amministratore Delegato di Scania Italia.

Alla cerimonia di consegna dei mezzi sul campo erano presenti, oltre ad Enrique Enrich, anche Giuseppe Gardoni (Presidente e Amministratore Delegato, Concessionaria Scandicar) e Daniel Dusatti (Direttore Vendite Veicoli). Inoltre, in rappresentanza di Brivio & Viganò, hanno partecipato Francesco Fumagalli (Direttore Business Unit Trasporto) e Alessandro Viganò (Socio e Fleet Manager).