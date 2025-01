Sampdoria, un altro pareggio subìto in rimonta a Brescia: Moncini replica a Coda (1-1)

Brescia e Sampdoria si dividono la posta (1-1) allo stadio "Rigamonti" nella prima partita dopo la sosta del campionato di serie B. Una brutta prestazione dei blucerchiati, che pure erano passatti in vantaggio ma hanno subìto l'ennesima rimonta. Episodio di razzismo nei confronti di Akinsanmiro, bersagliato dai tifosi lombardi con cori discriminatori.

Ecco le formazioni iniziali:

BRESCIA (4-2-3-1): L. Lezzerini, M. Verreth, A. Jurić, A. Papetti, N. Corrado, P. Nuamah, N. Galazzi, L. Dickmann, M. Bertagnoli, D. Adorni, Moncini All. Bisoli

SAMPDORIA (3-5-2): S. Ghidotti, A. Riccio, M. Meulensteen, D. Veroli, F. Depaoli, A. Akinsanmiro, G. Yepes Laut, A. Bellemo, L. Venuti, G. Tutino, M. Coda. All. Semplici

LA CRONACA - Viene osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Fabio Cudicini, ex portiere del Milan, detto il ragno nero, scomparso all'età di 89 anni.

Schermaglie da una parte e dell'altra, una percussione senza esito di Akinsanmiro e un tentativo di girata volante di Moncini in area blucerchiata. Al 15' ci prova Depaoli ma il suo tiro in porta è telefonato e Lezzerini controlla.

Al 20' Meulensteen è bravo a murare Moncini in corner. Al 24' Juric chiama in causa Ghidotti con un tiro forte ma centrale. Al 28' annullato un gol a Moncini per evidente fuorigioco. La Samp reagisce con Bellemo che riceve da Tutino e impegna Lezzerini a deviare in calcio d'angolo.

Al 33' la Sampdoria esce dall'angolo e lo fa con il suo uomo migliore, Massimo Coda: tiro a giro di sinistro, palo e rete. 1-0 per la formazione di Semplici. I giocatori e la panchina del Brescia protestano ma Massa convalida e ammonisce Akinsanmiro per un'esultanza scomposta battendosi il petto: l'impressione è che il centrocampista della Samp, però, abbia reagito a insulti di stampo razzista ricevuto dai tifosi avversari, richiamati all'ordine anche da un appello dello speaker dello stadio. Cartellino giallo anche per Semplici.

L'arbitro rischia di perdere il controllo della gara, ammonito anche Tutino. Semplici corre ai ripari e toglie Akinsanmrino (nervosissimo) e inserisce al suo posto Vieira. Cartellino giallo pure per Juric del Brescia e Meulensteen della Samp.

Il primo tempo si conclude con la Sampdoria in vantaggio.

Inizia la ripresa, Samp in avanti e sugli sviluppi di un calcio d'angolo Riccio non trova la porta. Al 6' il Brescia pareggia sugli sviluppi di una... rimessa laterale: il pallone lanciato attraversa l'area di rigore, nessuno lo intercetta e Moncini mette alle spalle di Ghidotti.

Infortunio di gioco a Depaoli, colpito fortuitamente alla testa e costretto a uscire: entra Beruatto, Venuti va a destra.

Al quarto d'ora scattano le proteste del Brescia per un presunto tocco di braccio di Beruatto, il check al Var esclude l'ipotesi di calcio di rigore reclamato dai giocatori di Bisoli. Poco dopo Yepes chiama in causa il portiere avversario con un tiro a pallonetto dopo un'incursione di Tutino.

Borrelli e Besaggio per Juric e Galazzi nelle fila del Brescia. La Samp sbanda, Besaggio va al tiro che viene ribattuto da un difensore. I padroni di casa insistono in avanti, i blucerchiati faticano a ripartire. All'82' Ghidotti blocca una conclusione di Corrado, vista tra l'altro all'ultimo momento. E poi si ripete su Verreth. A cinque minuti dalla fine Besaggio a tu per tu con Ghidotti mette incredibilmente fuori.

Escono Meulensteen e Tutino, subentrano Vulikic e Sekulov. Sei minuti di recupero concessi da Massa. Bianchi, neo entrato, semina il panico nell'area della Samp. Ma finisce così, con un pareggio che scontenta tutti. La Sampdoria tornerà in campo venerdì sera a Marassi contro il Cesena.

