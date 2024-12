Bottiglie in plastica riciclata, mai così ampia la loro diffusione: il rapporto USA

La National Association for PET Container Resources (NAPCOR), l'associazione di categoria per l'industria degli imballaggi in plastica PET negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, stima che il tasso di raccolta delle bottiglie in PET negli Stati Uniti sia stato del 33% nel 2023, in aumento rispetto al 29% del 2022. Questo dato rappresenta il valore più alto dal 1996, secondo quanto ha riferito il gruppo.



Numeri record - NAPCOR ha affermato che questo numero in ascesa riflette una raccolta record di 1,96 miliardi di libbre di bottiglie (circa 900mila tonnellate), ma anche un calo anno su anno delle bottiglie disponibili per il riciclaggio. Le vendite nazionali di resina PET vergine e riciclata per applicazioni di bottiglie non alimentari o per bevande, come imballaggi per prodotti per la cura della persona e per la pulizia della casa, sono state "in calo con margini significativi" rispetto al 2022.



Domanda in crescita - Per quanto riguarda l'uso di contenuto riciclato, il rapporto ha affermato che il livello medio di PET riciclato post-consumo utilizzato in bottiglie e barattoli negli Stati Uniti è stato un record del 16,2%, in aumento rispetto al 13,2% del 2022, il che, secondo il gruppo, riflette la crescente domanda di PCR. Del totale di rPET utilizzato negli Stati Uniti e in Canada, il 59% era in applicazioni di bottiglie.