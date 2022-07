Bordighera, si arrampica sul muro per soccorrere un amico coinvolto in una rissa e cade: è in gravi condizioni

di Marco Innocenti

Il 25enne è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pietra Ligure. S'indaga per ricostruire la dinamica dell'accaduto

Un venticinquenne è rimasto gravemente ferito, la scorsa notte, dopo essere precipitato dal muro di una locale del lungomare Argentina di Bordighera, a quanto pare nel tentativo di raggiungere un amico coinvolto in una lite. Sul posto è intervenuto il personale sanitario, che ha allertato l'elisoccorso Grifo dei vigili del fuoco, abilitato al volo notturno. Il giovane è stato stabilizzato e portato all'ospedale Saint Charles, dove è atterrato l'elicottero, che lo ha trasferito in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Accertamenti sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.