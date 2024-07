Bordighera: il 23 luglio Amaranta e Tamarindo ospiti a Bordilandia Park

Martedì 23 luglio 2024, alle ore 21, proseguono le serate di animazione e divertimento per bambini e famiglie a Bordilandia Park, il family park sul lungomare di Bordighera, in Piazzale Mediterraneo. Questa volta la serata è animata da Amaranta e Tamarindo.

Il programma estivo di eventi di Bordilandia Park comprende spettacoli gratuiti per bambini e famiglie ogni martedì sera. La prossima serata in programma è martedì 30 luglio con il Monocirco e Squilibrio. Anche nel mese di agosto sono previsti alcuni appuntamenti per le famiglie: martedì 6 agosto con nuove esibizioni di Face Art Novità, Truccabimbi e Caricaturista di Ops! Teatro; il 13 agosto con lo spettacolo Bizzarri Equilibri di Lello Clown; il 20 agosto con le Magie d’Oriente del Fachiro Onireves; e infine, il 27 agosto con ulteriori sorprese di Face Art Novità, Truccabimbi e Caricaturista di Ops! Teatro.

Bordilandia Park offre una vasta scelta di giochi gonfiabili a tema per tutte le età, tra cui l'antica Roma, il grande WC, il bruco, il gallo, la pista di moto GP, le automobili di Formula 1 e i motoscafi su un grande specchio d'acqua. Le attrazioni classiche come il tiro a segno, il tappeto elastico e il percorso nelle palline colorate sono altrettanto popolari. Il parco include anche un'area recintata con prato ecologico per i più piccoli, e una zona relax per i genitori, che possono godersi il tempo mentre i bambini giocano in sicurezza. Bordilandia Park è un luogo d'incontro annuale per famiglie e turisti, noto per l'attenzione alla sicurezza e alla qualità delle attrazioni, riconosciuto nella guida Mondoparchi come uno dei migliori parchi giochi in Italia.