Bolzano intensifica i controlli sul trasporto pubblico per maggiore equità e trasparenza

In Provincia di Bolzano scattano misure rafforzate per il controllo dei biglietti sui mezzi pubblici. Dal 1° novembre, oltre ai controllori di Sasa, saranno presenti anche quelli di Sta per garantire un sistema più equo e trasparente, come si legge su Ferpress.

L’iniziativa mira a ridurre i casi di passeggeri senza biglietto, tutelando chi contribuisce onestamente alla sostenibilità del sistema con la convalida regolare. “Ringraziamo i passeggeri onesti”, ha dichiarato l’assessore provinciale alla Mobilità, Daniel Alfreider, aggiungendo che “con i controlli intensificati di Sasa e Sta stiamo inviando un chiaro segnale a favore dell’equità nel trasporto pubblico”.

Le sanzioni per i trasgressori sono state aumentate, e il denaro raccolto sarà reinvestito per migliorare ulteriormente i servizi e la comunicazione ai passeggeri. Questo intervento intende rendere il sistema più sostenibile e accessibile, mantenendo i biglietti a prezzi competitivi.

Joachim Dejaco, direttore generale di Sta, ha sottolineato che la risposta dei passeggeri è stata positiva. “I controlli sono visti come una misura utile e i dispositivi POS sui mezzi facilitano il pagamento immediato delle multe, migliorando l’efficienza”.

Ruggero Rossi De Mio, direttore generale di Sasa, ha lodato l’impegno del personale. “Il lavoro dei controllori è essenziale per garantire la regolarità del servizio. Sono aggiornati sulle nuove sanzioni e applicheranno le misure previste per chi non è in regola”.

Con il rafforzamento dei controlli, Bolzano punta a un trasporto pubblico più efficiente, sostenibile e rispettoso delle regole.