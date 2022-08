Bogliasco, sbanda e finisce fuori strada: donna ricoverata in codice rosso

di Redazione

La guidatrice della vettura è stata estratta dalle lamiere grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi lungo l'Aurelia nei pressi di Bogliasco. Per motivi ancora in via di accertamento una donna ha improvvisamente perso il controllo dell'auto urtando alcune vetture parcheggiare per poi ribaltarsi.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco che hanno provveduto a stabilizzare la persona, ancora bloccata dalla cintura di sicurezza a testa in giù ed a estrarla. Una volta fuori dall'abitacolo la donna è stata affidata al 118 che ha provveduto al trasporto in ospedale in codice rosso.