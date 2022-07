Bogliasco, miagolava da giorni intrappolato in un cespuglio di rovi: gattino salvato dalle Guardie Zoofile

di Marco Innocenti

Per salvarlo si sono mobilitati tutti i residenti del Poggio. Alla fine, il micio è tornato a casa fra le braccia dei suoi padroni

Da alcuni giorni si sentiva un miagolio incessante provenire da quel fitto cespuglio di rovi lungo la strada. Ci troviamo al Poggio di Bogliasco, dove molti residenti si sono mobilitati per salvare un gattino intrappolato fra le spine inestricabili. Affamato e sicuramente disorientato, il micio non riusciva più ad uscire da quel labirinto di spine e così la popolazione ha contattato le Guardie Zoofile Ambientali che, alla fine, sono riuscite a rintracciare l'animale.

Dopo aver ripulito l'area dai rovi ed averlo finalmente individuato, le Guardie hanno prima provveduto a rifocillarlo (come si vede nel video pubblicato proprio sulla loro pagina Facebook) e poi sono addirittura riuscite a riportarlo a casa, fra le braccia dei suoi padroni che da alcuni giorni non ne avevano notizia. Una storia a lieto fine, insomma, per questo gattino bianco e nero, che adesso può tornare a sonnecchiare tranquillo in compagnia della sua famiglia umana.