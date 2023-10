Blazquez a We Are Genoa: "Pronto progetto per il nuovo stadio, sarà a livello top in Europa"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Vogliamo realizzare uno stadio che sia pronto per essere una delle cinque città scelte per gli europei 2032, quindi nel 2026. Uno stadio della città in cui abbiamo investito molto, presenteremo una proposta alla città per lo sviluppo della città, non solo per il calcio ma anche per concerti, spettacoli e altro. Avere uno stadio di primo livello per potere avere eventualmente anche una finale di Europa League." - lo ha detto l'a.d. del Genoa Andres Blazquez che durante la puntata di We Are Genoa ha toccato anche l'argomento dello stadio.

"Il presidente della Liguria Toti e il sindaco Bucci hanno voglia di farlo, perché deve essere fatto: non si puo' continuare a giocare in questo stadio così com'è oggi"