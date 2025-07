Bilancio, tasse e rifiuti, Piciocchi: "Ci sono alternative all'aumento dell'Imu"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

A Genova si infiamma il dibattito politico sulla manovra di riequilibrio di bilancio varata dalla giunta Salis. Nel mirino dell’opposizione l’aumento dell’IMU sugli affitti a canone concordato, che secondo il centrodestra peserà soprattutto sulle famiglie più fragili. “Una misura che non risolve nulla e che rischia solo di alimentare il mercato degli affitti brevi”, attacca Pietro Piciocchi, ex vicesindaco, oggi capogruppo di Vince Genova in Sala Rossa.

Bilancio – L’amministrazione ha giustificato l’aumento dell’IMU come necessario per ottenere 5 milioni di euro utili a riequilibrare i conti. Ma l’opposizione parla di un provvedimento “poco trasparente e inefficace”, in una manovra complessiva da 49 milioni e dentro un bilancio comunale che vale circa 2 miliardi. “Non riescono a trovare 5 milioni altrove?”, si chiede Genova, ricordando che in 8 anni di amministrazione di centrodestra i bilanci erano sempre in avanzo.

Critiche – L’opposizione denuncia anche la mancanza di confronto con le associazioni di proprietari e inquilini: “Sono stati ignorati e ora temono un effetto domino sugli affitti brevi”. Il centrodestra ha tentato di proporre un emendamento per reperire altrove le risorse necessarie, ma è stato bocciato.

Tari – Altro fronte di scontro è quello della Tari. “Nascosto tra le pieghe della manovra – spiega Genova – emerge che AMIU prevede un aumento delle tariffe per 5 milioni il prossimo anno. È una questione che la giunta non poteva far finta di non vedere”.

Prospettive – L’opposizione lamenta anche il metodo: “La delibera è stata approvata in fretta e con procedura d’urgenza, senza vero confronto”. E accusa la giunta di aver già abbandonato le promesse di ascolto fatte in campagna elettorale.

