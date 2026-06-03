Bijlow al Genoa sino al 2029. Assalto a El Shaarawy, ma c'è da battere la concorrenza di club arabi e del Venezia

Tanti nomi di mercato accostati al Genoa. Intanto, il portiere Justin Bijlow è stato confermato con un contratto triennale fino al 2029. L'olandese era arrivato a gennaio con un accordo sino a giugno con opzione, che la società rossoblù ha deciso di esercitare: sarà ancora lui l'estremo difensore titolare nella prossima stagione.

Ma nelle ultime ore c’è stata anche la conferma che il Genoa proverà a convincere El Shaarawy a chiudere la carriera da dove aveva cominciato. I contatti sono avviati, ma sul “faraone” ci sono le lusinghe di alcuni club arabi e in A del Venezia. Lui, savonese di nascita, non ha mai nascosto il desiderio di concludere la carriera qui e 33 anni sta riflettendo su questa ipotesi.

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