Bergamo, presentato oggi dal Gruppo ATB il Bilancio di Sostenibilità relativo al biennio 2022- 2023

Il Gruppo ATB ha pubblicato la terza edizione del Bilancio di Sostenibilità, che documenta le azioni intraprese e i risultati raggiunti negli ultimi due anni in materia di mobilità sostenibile, qualità del servizio e responsabilità sociale e ambientale. Il documento illustra anche i piani futuri, che contribuiranno a rafforzare ulteriormente la mobilità pubblica a Bergamo e nei comuni limitrofi, allineandosi agli standard europei.

Il Bilancio si rivolge ai numerosi stakeholder del Gruppo, che includono fornitori, risorse umane, amministrazioni pubbliche e enti regolatori del settore, utenti dei servizi, associazioni dei consumatori e dei disabili, i comuni serviti, la comunità locale, le nuove generazioni, le scuole e le università, gli azionisti, le banche e gli istituti di credito, i sindacati e i media.

Nel biennio 2022-2023, ATB ha portato ad attuazione diverse iniziative, tra cui l’introduzione di 35 nuovi autobus nel parco mezzi, di cui 25 alimentati a metano (7 metano-ibridi) e 10 elettrici, con l’obiettivo di avere una flotta “diesel-free” (98%) entro il 2033. Inoltre, il Gruppo ha lanciato un sistema di bike sharing con modalità free floating, per rendere la mobilità ciclabile ancora più capillare, accessibile e flessibile. La digitalizzazione dei servizi ha visto un ulteriore sviluppo con l’introduzione della bigliettazione elettronica attraverso il sistema ATBip, che consente ai cittadini di accedere ai mezzi in maniera più agevole e tecnologicamente avanzata.

Importanza fondamentale rivestono anche le nuove infrastrutture in corso di attuazione: il sistema e-BRT (Electric Bus Rapid Transit), che collegherà Bergamo a Dalmine-Verdellino, e la nuova linea tramviaria T2 che estenderà il servizio da Bergamo a Villa d’Almè, che saranno completati entro il 2026.

Il Bilancio di Sostenibilità è redatto secondo gli standard GRI (Global Reporting Initiative), garantendo la trasparenza e completezza delle informazioni relative agli impatti economici, sociali e ambientali delle proprie attività. Il documento copre il biennio 2022-2023 e include un’analisi dettagliata delle performance e degli obiettivi di sostenibilità, con un focus sugli indicatori di rilevanza ambientale, come la riduzione delle emissioni di CO2. Nel Bilancio sono illustrati i dati relativi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, da 7.514 tonnellate di CO2 equivalenti nel 2022 a 6.949 tonnellate nel 2023.

Numeri e dettagli nel Bilancio di Sostenibilità 2022-2023

Il Gruppo ATB ha trasportato 28,8 milioni di passeggeri nel 2023, + 8,4% rispetto al 2022, di cui 25,6 milioni di viaggiatori su autobus e funicolari e 3,2 milioni su tram. Il tutto lungo una rete di 16 linee per 364 giorni nel 2022 e 365 giorni nel 2023, con una media di 2.000 corse al giorno. Sono 220 i chilometri di lunghezza della rete automobilistica e 2,5 i chilometri di quella tramviaria.

ATB gestisce una flotta composta da 147 autobus, tra cui 62 a gasolio, 61 a metano e 24 elettrici, insieme a 14 tram e 3 funicolari. Il piano di rinnovo prevede un progressivo aumento dei mezzi elettrici e a metano, con l’obiettivo di raggiungere l’obiettivo di veicoli “diesel-free” (98%) entro il 2033. Gli investimenti includono anche l’installazione di pannelli solari in deposito e la creazione di infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici. Il Gruppo ATB gestisce inoltre 5 parcheggi, di cui uno destinato ai bus turistici, 741 posti auto in struttura, circa 2.600 stalli su strada, e gestisce la manutenzione di 30 varchi ZTL attivi. Gestisce inoltre il sistema di bike sharing La Bi.Gi. con 68 stazioni di cui 35 fisiche e 33 virtuali, 410 biciclette, di cui 20 a pedalata assistita, per circa 1.400 abbonati annui e 137.000 utilizzi.

Riguardo alla responsabilità ed etica nel business, il Gruppo ATB ha garantito una gestione responsabile della catena di fornitura, con una significativa preferenza per i fornitori locali (71,5% nel 2023).

Per quanto concerne invece la responsabilità nel servizio erogato, nel 2023, la regolarità del servizio è stata del 99,7% per autobus e funicolari e del 99,9% per i tram. La puntualità si è attestata all’89,9% per autobus e tram e al 99,9% per i tram, con un costante impegno a migliorare l’affidabilità e l’efficienza. L’indagine di customer Satisfiction ha decretato un voto di soddisfazione (giudizio complessivo) dell’utenza pari a 7,9 nel 2023, in crescita rispetto al 7,8 dell’anno precedente (per TEB il dato è stabile all’8,1).

Il Bilancio di Sostenibilità affronta anche il capitolo delle risorse umane: nel 2023 ATB contava 431 dipendenti, di cui 376 uomini e 55 donne. Di questi, 410 a tempo pieno e 21 a tempo parziale. Il gruppo promuove un ambiente di lavoro inclusivo e sicuro, con politiche a favore della pari opportunità e della formazione continua.

Determinante il capitolo sulla responsabilità verso l’ambiente:

il Gruppo ATB ha ottenuto risultati importanti nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, concentrandosi sulle emissioni Scope 1 (derivanti direttamente dall’uso di combustibili fossili) e Scope 2 (legate al consumo di energia elettrica acquistata). Grazie agli interventi messi in atto, le emissioni totali di gas a effetto serra sono scese da 7.514 tonnellate di CO2 eq. nel 2022 a 6.949 tonnellate di CO2 eq. nel 2023, dimostrando l’impegno del Gruppo ATB nel ridurre il proprio impatto ambientale e contribuire agli obiettivi globali di sostenibilità.

“Questo Bilancio di Sostenibilità è una testimonianza del nostro impegno quotidiano per migliorare i servizi di mobilità a Bergamo. Il completamento della nuova linea tramviaria T2 e del sistema dell’e-BRT segneranno una svolta per la mobilità urbana, offrendo soluzioni di trasporto più efficienti e sostenibili. Siamo consapevoli che il futuro richiede un approccio flessibile e tecnologicamente avanzato, e continueremo a lavorare per garantire che il trasporto pubblico soddisfi le esigenze della nostra comunità, riducendo al contempo l’impatto ambientale” afferma Enrico Felli, Presidente di ATB Mobilità.