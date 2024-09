Benvenuti in Liguria tra Rossiglione e Campoligure con gli occhi di una diciottenne

Mercoledì 25 settembre alle 20.30, Benvenuti in Liguria approda in Vallestura. Dopo la prima tappa stagionale nella Piana Ingauna e la seconda tra Val Borbera e Scrivia, la video guida di Telenord del mercoledì sera approda in Vallestura.

Assieme al Cucinosofo Sergio Rossi, i problemi degli allevatori alle prese con il virus della lingua blu, ma anche le sfide dell'artigianato e della buona cucina con un'attenzione specifica all'arte del legno.

Ospite della settimana sarà una giovanissima, neo studentessa universitaria in comunicazione, Francesca Porzio, che dalla freschezza dei suoi 18 anni proverà a raccontare come si vedono i problemi della terra attraverso l'energia della gioventù. Già, quella caratterizzata da ragazzi social che, però, non vogliono tralasciare la concretezza. Il tutto sul format che ha già visto in trasmissione il Meteorologo Ignorante, l'imprenditore dell'olio e campione di vela Agostino Sommariva nonchè la conduttrice di Tgn Cultura, Carolina Barneri.

Appuntamento, dunque, sul canale 11 del digitale terrestre e in streaming su telenord.it: nel racconto, pure, le difficoltà di una comunità come quella campese alle prese con il rifacimento di un nuovo ponte in mezzo al paese.

"E sia chiaro - aggiunge il Cucinosofo - non si parlerà solo delle maxi panchine che, ormai, stanno dilagando attraverso l'appennino omologando tutti territori". (vedi video)