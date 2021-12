Bellanova: "Sulla Gronda il governo dia il via libera ai cantieri"

di Edoardo Cozza

La viceministra alle infrastrutture da Genova: "Si lavora per fare il prima possibile, finora abbiamo pagato dazio al populismo che ha creato ritardi"

"Stiamo lavorando, non sono in condizione di dire oggi quando arriverà la firma per sbloccare la Gronda autostradale di Genova, dico che si lavora per fare il prima possibile, perché troppo tempo è stato perso per un populismo che in questo Paese vuol dettare l'agenda delle grandi opere e della politica. Ha fallito e ha creato grandi ritardi che stanno pagando i territori".

Lo afferma la viceministra alle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili Teresa Bellanova a Genova durante un convegno organizzato dalla Uiltrasporti sul tema della logistica, della portualità, delle zls e delle infrastrutture. "Spero che il Governo Draghi con una maggioranza così ampia si assuma fino in fondo la responsabilità della firma per far partire i cantieri della Gronda. Il Pnrr non è fatto solo di tante risorse, è fatto anche di responsabilità, di una classe dirigente che deve dimostrare di fare le scelte utili che servono all'intero Paese per ripartire".