AV Salerno-Reggio Calabria: Ferrante, aumenta l’accessibilità al territorio della provincia salernitana

“Ho voluto incontrare rappresentanti delle istituzioni e cittadini del Vallo di Diano, un’area che si accinge a vivere una fase di crescita anche grazie alla realizzazione di grandi opere sulle quali è alta l’attenzione del Mit e mia personale.

La nuova linea ad alta velocità Salerno – Reggio Calabria è destinata a rivoluzionare i collegamenti a vantaggio dell’intera area, rappresentando un volano per lo sviluppo turistico e per la valorizzazione di monumenti patrimonio Unesco come la Certosa di Padula”.

Lo ha dichiarato il deputato e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, che ieri mattina ha visitato la Certosa di San Lorenzo nel Comune di Padula, accompagnato dal sindaco Michela Cimino e dall’assessore Antonio Fortunati.

“In particolare, quella che interessa il Comune di Padula è la tratta Romagnano-Praja (lotto 1b+c) della nuova linea ferroviaria, per la quale è attualmente in corso l’iter autorizzativo che vede conclusa la fase del Dibattito Pubblico ed in itinere le procedure di VIA e della Conferenza dei Servizi.

Il territorio padulese giocherà un ruolo determinante ospitando la stazione ferroviaria del Vallo di Diano, rispetto alla quale porterò all’attenzione delle sedi opportune l’istanza raccolta dal territorio che vorrebbe completare il nome della stazione di ‘Vallo di Diano’ con un opportuno richiamo anche alla Certosa di San Lorenzo, sito che nel solo 2023 ha registrato la presenza di circa 100.000 visitatori.

Grazie a questa fermata strategica proietteremo un’area nevralgica della Campania, con il suo patrimonio artistico e naturalistico, lungo le principali traiettorie europee, aumentando l’accessibilità per migliaia di turisti e cittadini al territorio della provincia salernitana e ad opere uniche come la Certosa, che io stesso ho voluto visitare per ammirarne tutta la bellezza”.

“Continuerò a lavorare per promuovere gli investimenti nelle infrastrutture e nei collegamenti verso le aree interne così da consentire al territorio di esprimere tutte le proprie potenzialità”