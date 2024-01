Autostrade Liguria, tir perde semirimorchio in A7: code verso Milano

Quattro chilometri di coda in A7 tra Busalla e Bolzaneto in direzione Milano per un tir che ha perso il semirimorchio mentre procedeva in direzione del capoluogo lombardo. Non si registrano feriti.

Il tratto è stato chiuso per consentire le operazioni di sgombero della carreggiata in sicurezza. Sul posto è presente il personale di Società Autostrade. Sempre in A7, tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia, si registrano due chilometri di coda per materiale disperso