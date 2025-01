Autostrade liguri, tempi di percorrenza molto superiori alla media per cantieri e lavori

La rete autostradale ligure si prepara a giornate di rallentamenti e tempi di percorrenza superiori alla media, come indicato dai dati elaborati dal primo tronco di Autostrade per l’Italia. Questo martedì i cantieri attivi lungo le principali tratte influiscono negativamente sulla fluidità del traffico, specialmente in direzione di Genova e dei nodi strategici come Gravellona Toce e Serravalle.

A10 e A12 – Sulla Genova-Savona (A10) e sulla Genova-Sestri Levante (A12), si segnalano ritardi rilevanti nelle fasce orarie mattutine (7-10) e nel pomeriggio (16-19), con punte di traffico intenso che rendono difficoltosi gli spostamenti.

A26 e A7 – La tratta A26 (Allacciamento A26/A10-Ovada) presenta criticità in entrambe le direzioni, con rallentamenti particolarmente evidenti tra le 10 e le 16. La situazione non è migliore lungo l’A7 Serravalle-Genova, dove si registrano tempi di percorrenza aumentati soprattutto in direzione sud.

Consigli per gli automobilisti – Gli utenti sono invitati a consultare regolarmente il sito di Autostrade per l’Italia per aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità. È possibile verificare i dettagli dei cantieri attivi e pianificare percorsi alternativi per ridurre i disagi.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.