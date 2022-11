Autostrade, incidente in A12 tra Rapallo e Chiavari: tratto riaperto, ma ancora lunghe code

Poco dopo le 7.15 di questa mattina sulla autostrada A12 Genova-Sestri Levante è stato riaperto il tratto compreso tra Rapallo e Chiavari, in direzione di Livorno, chiuso per un incidente. Un tir ha bucato e ha sbandato in un tratto interessato da un cantiere. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi meccanici, le pattuglie della polizia stradale e il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia. Attualmente, il traffico transita su una corsia e si registrano sei chilometri di coda in direzione Livorno e tre chilometri di coda in direzione Genova.

Coda sempre in A12 di 2 km tra Rapallo e Recco per lavori e coda in A26 tra Ovada e Masone, sempre per lavori. In A10, tra Arenzano e Varazze, 1 km di coda per ripristino dopo un incidente.