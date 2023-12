Autostrade in tilt: due incidenti su A10 e A12, code chilometriche

Traffico bloccato a Voltri sul bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia provenendo da Gravellona Toce verso Genova per un incidente tra due mezzi pesanti e due auto. Si segnalano oltre 8 km di coda tra il bivio con la A10 in direzione Genova. Ai veicoli diretti sia Genova che a Savona Autostrade per l'Italia consiglia di percorrere la A7 Serravalle - Genova.

Sul luogo dell'incidente sono presenti la Polizia Stradale, tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. Code anche in A10 tra Arenzano e l'allacciamento A10/A7: otto chilometri per traffico congestionato. In A12 un altro piccolo incidente tra Rapallo e Chiavari fa registrare 4 km di coda. Coda in uscita a Bolzaneto, in A7 e 1 km di coda tra Masone e Ovada in A26 per traffico intenso.

Sull’autostrada A10 Genova - Savona, nel tratto compreso tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova, è stato risolto attorno alle 10 un incidente autonomo avvenuto all’interno della galleria Cantarena est all’altezza del km 4+500. Sul luogo dell'evento il traffico transita su tutte le corsie disponibili e si registrano code per traffico congestionato in direzione Genova.

(in aggiornamento)