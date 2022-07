Autostrade in Liguria, incidente in A26 e 4 chilometri di coda fra Voltri e Masone

di Marco Innocenti

Domenica a forte rischio traffico quella odierna su tutte le autostrade della Liguria. Con la fine del mese di luglio, in serata potrebbero infatti verificarsi code e rallentamenti dovuti al rientro dei primi vacanzieri ma già in queste ore della mattinata, almeno su alcune tratte, si stanno verificando i primi problemi.

Lungo l'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce si registrano 4 chilometri di coda per un incidente, fra i caselli di Voltri e Masone in direzione nord. Un'auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata anche se per fortuna i 3 occupanti non hanno riportato ferite di rilievo e sono potuti uscire autonomamente dal mezzo.

Rallentamenti per traffico intenso invece lungo la A10 Genova Ventimiglia, in direzione di Genova, fra i caselli di Pra' e Pegli. Stessa situazione anche fra Genova Cornigliano e lo svincolo per la A7, sempre in direzione di Genova.