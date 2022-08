Autostrade in Liguria, attiva la prima colonnina di ricarica per auto elettriche: è a Sant'Ilario Nord in A12

di Marco Innocenti

Altre due stazioni saranno attivate entro la fine dell'estate a Sant'Ilario Sud e Aurelia Sud, altre tre nel 2023 a Giovi Est e Ovest e a Campora Est

Entra nel vivo anche in Liguria il piano di installazione delle stazioni di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici messo in campo da Free To X, società del gruppo Autostrade per l’Italia, dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, con una nuova stazione di ricarica a Sant’Ilario Nord, sull’autostrada A12 Genova-Rosignano. In attesa dell’attivazione, entro l’estate 2022, di altre due stazioni in Liguria (Sant’Ilario Sud e Aurelia Sud). E di altre tre entro l’estate 2023: Giovi Est e Ovest, Campora Est, per un totale di sei stazioni ad alta potenza in Liguria entro il prossimo anno.

Con la nuova apertura ligure le stazioni di ricarica attive sulla rete autostradale di ASPI a livello nazionale salgono a 27, per un totale di 132 punti di ricarica. Altri 20 cantieri sono in corso da Nord a Sud del Paese, molti dei quali in fase di completamento entro l’estate. Fino a chiusura del piano, previsto per l’estate 2023, saranno avviate in media 5/6 nuove stazioni ogni mese e attualmente l’investimento complessivo per le 100 stazioni pianificate è di 75 milioni di euro, finanziati da Autostrade per l’Italia.

Una volta completato il piano nazionale di installazione, su 100 aree di servizio della rete ASPI, la distanza media tra un’area di ricarica e l’altra sarà di circa 50 km, pari all’interdistanza media delle aree di servizio a livello europeo, nonché in linea con proposta di regolamento europeo (Alternative Fuel Infrastructure Regulation - AFIR), all’interno del pacchetto di misure sul clima “Fit for 55”.

Nata nel 2021, Free To X è una start-up del gruppo ASPI dedicata allo sviluppo di servizi avanzati per la mobilità, che offre soluzioni per migliorare l’esperienza di viaggio a 360°, puntando su innovazione, tecnologia e sostenibilità. Free To X realizza e gestisce in qualità di Charging Point Operator (CPO), il più grande network di stazioni HPC per veicoli elettrici in Italia, in ambito autostradale, con colonnine in grado di erogare fino 300kW di potenza con tempi medi di ricarica di 15 – 20 minuti.