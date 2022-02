Autostrade in Liguria: ancora code in A26: 4 chilometri tra Ovada e Masone verso Genova

di Marco Innocenti

Tre chilometri anche in A10 fra Arenzano e Celle Ligure in direzione di Ventimiglia

Altra mattinata difficile lungo le autostrade della Liguria. Anche oggi, come accade ormai da giorni, la situazione più difficile si registra in A26 con il tratto compreso tra i caselli di Ovada e Masone interessato, al momento, da una coda che intorno alle 9.00 aveva già raggiunto i 4 chilometri. La causa, ancora una volta, è da individuare nei cantieri che interessano quel tratto di autostrada.

Non va molto meglio nemmeno in A10, dove tra Arenzano e Celle Ligure, in direzione di Ventimiglia, i chilometri di coda sono già 3, sempre per lavori. Sono 2 invece i chilometri di coda fra Celle Ligure e l'inizio della complanare per Savona, sempre per lavori.

Code anche in A7: in direzione di Milano, tra Bolzaneto e Busalla, due chilometri ma si viaggia incolonnati anche nella direzione opposta, tra Bolzaneto e il casello di Genova Ovest, verso Genova. Code per cantieri, qui solo di un chilometro, anche in A12, fra Recco e Rapallo in direzione levante.