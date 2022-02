Autostrade in Liguria, ancora code in A26: 8 km fra Ovada e Masone

di Marco Innocenti

Un chilometro di coda anche in A7 fra Bolzaneto e Genova Ovest così come in A12 fra Recco e Chiavari in direzione Livorno

Sabato di passione per gli automobilisti liguri che, anche in questo sabato, devono fare i conti con traffico e code sulla rete autostradale. La situazione più difficile in A26 in direzione sud, fra Ovada e Masone, a causa di un cantiere. Qui fin dalle prime ore del mattino il serpentone di auto ha iniziato ad allungarsi fino ad arrivare, intorno alle 11, a toccare gli 8 chilometri. Una situazione ancora una volta complicata, quindi, per gli abitanti della valle, che da lunedì dovrebbero poter tirare un po' il fiato dopo l'incontro avvenuto nei giorni scorsi, dal quale è uscita la promessa di attenuare i cantieri e il loro impatto sulla circolazione.

Disagi anche in A7, con code a tratti fra Bolzaneto e Busalla, sempre per lavori, in direzione Milano, così come nella direzione opposta, verso Genova Ovest, con un chilometro di coda. Stessa coda anche in A12, fra Recco e Chiavari in direzione Livorno, anche in questo caso per la presenza di un cantiere.