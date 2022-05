Autostrade, in A12 auto contro furgone: un ferito

di Redazione

In A10 code sono segnalate tra Genova Pegli e l'allacciamento A10/A7 per traffico intenso. Code anche tra Genova Pra' e il bivio A10/A26 per i lavori

Incidente stradale stamani poco dopo le 5 in una galleria dell'A12 tra Genova Nervi e Recco. Per cause da accertare un'auto si è scontrata con il furgone di un cantiere impegnato nella rimozione dei birilli.

L'uomo alla guida dell'auto ha riportato lesioni ed è stato trasferito all'ospedale in codice rosso. La carreggiata è rimasta chiusa fino alle 7 provocando code in progressivo smaltimento. In A12 permane una coda di 3 km tra Rapallo e Recco a causa di un veicolo in avaria.

In A10 code sono segnalate tra Genova Pegli e l'allacciamento A10/A7 per traffico intenso. Code anche tra Genova Pra' e il bivio A10/A26 per i lavori di ripristino della galleria dove alcuni giorni fa un tir aveva preso fuoco danneggiando il fornice. In A26 sono registrati 2 km di coda tra il bivio A26/A10 in direzione Masone. Code in A7 per lavori: 2 km tra Busalla e Genova Bolzaneto e 2 km tra Bolzaneto e Busalla.