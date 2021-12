Autostrade, code su tutto il nodo genovese: due chilometri fra Bolzaneto e Busalla

di Marco Innocenti

Code anche in A12 fra Rapallo e Chiavari e in A10, fra Celle Ligure e Albissola

Mattinata difficile per il traffico su tutta la rete autostradale genovese. Code e incolonnamenti per traffico si registrano infatti in A7, intorno al casello di Genova Bolzaneto, in direzione di Milano, così come intorno al casello di Genova Ovest, in uscita. Due chilometri di coda, sempre in A7, nel tratto fra Bolzaneto e Busalla per un cantiere di lavori. Stessa situazione anche in A12, fra Rapallo e Chiavari in direzione sud, verso Livorno.

Sono invece tre i chilometri di coda in A26, in direzione di Genova, fra il bivio fra la A26 e la A7 e Ovada. Due chilometri invece, sulla A10 Genova-Ventimiglia fra Celle Ligure e Albissola, in direzione della Francia, sempre per lavori.