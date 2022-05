Autostrada Liguria: 7 chilometri di coda sulla A26 tra Ovada e Voltri

di Tiziana Cairati

Traffico e disagi a causa dei cantieri in A26, A12 e A7

Mattinata di traffico, rallentamenti e code sulla rete autostradale ligure. La causa è imputabile soprattutto ai cantieri presenti lungo i percorsi.

In A26, si registrano circa 7 chilometri di coda tra Ovada e Voltri in direzione Voltri. Altri 2 chilometri di coda, sempre in A26, ma questa volta in direzione Gravellona, tra Voltri e Masone, in particolare tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone.

Coda di 2 chilometri anche in A12 all’altezza di Recco e Rapallo, in direzione Rosignano.

In A7 un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano sempre per lavori.