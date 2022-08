Autostrada A10, tir carico di prosciutti si ribalta: 7 chilometri di coda tra Celle e Arenzano

di Redazione

Sette chilometri di coda in A10 tra Celle Ligure e Arenzano per un tir carico di prosciutti che si è ribaltato. Autostrade consiglia l'entrata ad Arenzano per chi è diretto verso Genova e Varazze come uscita consigliata provenendo da Ventimiglia.

Al momento, il traffico è solo in corsia di marcia. Per le lunghe percorrenze, si consiglia di utilizzare la A6 Torino-Savona e la A21 Torino-Piacenza-Brescia. Sul posto, sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e i vigili del fuoco.