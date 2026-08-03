Ass. Nicolò: "Task force regionale per affrontare ondate di calore"

Come accade per l'inverno con una task force dedicata in vista dei picchi influenzali, così accadrà per l'estate e le ondate di calore. A studiarlo è Regione Liguria come ha confermato l'assessore regionale alla sanità Massimo Nicolò.

"E' probabile che anche nei confronti del periodo estivo, così come per quello invernale e a proposito per il periodo invernale ci stiamo già attivando con la task force che inizierà come l'anno scorso al primo di settembre per portare avanti tutta la campagna di prevenzione e vaccinale per l'inverno, parimenti stiamo già mettendo in cantiere un potenziale tavolo nel caso in cui ci fossero delle ondate di calore come questa".

Ondata, la quarta di questa estate, che non sta creando particolari disagi alle strutture genovesi e liguri. "Nonostante tutto - ha sottolineato Nicolò - la situazione è tranquilla. Certamente ci sono persone che si rivolgono al pronto soccorso così come si rivolgono nelle case della comunità e nell'ospedale della comunità per, diciamo, momenti di colpi di calore, però non vedo particolare criticità in merito".

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