Aree Ex Ilva, l'interesse di Vago (Msc): "Grande opportunità, cerchiamo spazi e fin qui non li abbiamo trovati"

"Avere una parte delle aree ex Ilva sarebbe una grande opportunità, lasciando la siderurgia al suo posto ma offrendo l'opportunità di trovare spazi per la logistica, il trasporto e il magazzinaggio, perché servono metri quadri. Msc sta cercando 50mila metri quadrati e non riusciamo a trovarli". Lo ha detto Pierfrancesco Vago, del Gruppo Msc, a margine della "cerimonia della moneta" per la Explora II, la nuova nave "luxury" del gruppo, costruita negli stabilimenti Fincantieri di Sestri Ponente, confermando l'interesse per una parte delle aree.

"Penso che la logistica del territorio genovese - ha spiegato - abbia bisogno di spazi per magazzini, per la capacità di importare la merce, riempire contenitori, fare stoccaggio. Questa sarebbe una grande opportunità, lasciando la parte della siderurgia al suo posto ma dando l'opportunità a trasporto, magazzinaggio e logistica di avere uno sfogo. L'appello è a supportare il sindaco nel suo intento per avere queste aree libere per necessità che le nuove navi e i nuovi volumi porteranno su Genova".

"Sono ben contento di quello che ha detto Vago - ha commentato il sindaco Marco Bucci - avere oggi una supply chain delle merci è un enorme valore, consideriamo che verrà digitalizzata completamente. Dobbiamo fare in modo che tutti i pezzi della blue economy arrivino a interessare Genova, che diventerà davvero il centro mondiale dell'economia del mare. Usiamo il presente, buttiamo il cuore oltre l'ostacolo e lavoriamo".