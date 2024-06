Ansfisa: nuove linee guida per riconoscimento organismi di certificazione sistemi gestione sicurezza infrastrutture stradali

A completamento del percorso iniziato nel 2022 con l’emanazione delle “Linee Guida per la implementazione, certificazione e valutazione delle prestazioni dei Sistemi di Gestione della Sicurezza (SGS-ISA) per le attività di verifica e manutenzione delle infrastrutture stradali e autostradali” entrano in vigore le Linee Guida che definiscono requisiti e procedure previste da ANSFISA per riconoscere gli Organismi di certificazione di parte Terza che valuteranno i Sistemi di Gestione della Sicurezza adottati dai gestori.

Le nuove Linee Guida per il Riconoscimento degli Organismi di Certificazione di parte Terza (OdCT) dei Sistemi Gestione Sicurezza delle infrastrutture Stradali e Autostradali (SGS-ISA) adottati dai gestori sono il frutto di un attento lavoro che trova le sue radici nelle Linee Guida SGS-ISA emanate nel 2022 al fine di dotare il settore di un riferimento metodologico per la definizione di corretti processi organizzativi, relativamente alle attività di verifica, manutenzione e adeguamento delle reti e delle infrastrutture stradali e autostradali.

Questo nuovo documento, prodotto dalla DG per la sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali anche previa consultazione di un Tavolo tecnico dedicato che ha visto la partecipazione e il confronto con gli operatori ed esperti del settore, fra cui ACCREDIA, l’Ente nazionale di accreditamento, ha proprio l’obiettivo di definire le condizioni e le procedure per il riconoscimento da parte dell’Agenzia degli Organismi di certificazione che valuteranno i Sistemi di Gestione della Sicurezza adottati dai gestori per verificarne adeguatezza, operatività ed efficacia.

In sintesi, un ulteriore passo in avanti per rafforzare e strutturare la rete dei soggetti riconosciuti che potranno contribuire alle attività di controllo e verifica sulla sicurezza e allo sviluppo di un approccio sistemico integrato e al miglioramento del livello di sicurezza dell’infrastruttura.

In linea con il Regolamento europeo (CE) 765/2008 e in analogia con altre attività di riconoscimento degli Organismi di valutazione della conformità già attivate nel settore della sicurezza ferroviaria, il processo di riconoscimento previsto dalle nuove Linee Guida si avvale dell’accreditamento rilasciato dall’Ente Unico Nazionale di Accreditamento ACCREDIA, che attesta la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità degli Organismi di valutazione, riconosciute a livello internazionale dall’Infrastruttura europea per l’Accreditamento (EA, European co-operation for Accreditation).

Oggetto principale delle Linee Guida, quindi, è quello di stabilire:

le condizioni e le procedure di rilascio, rinnovo, sospensione, limitazione, rinuncia e revoca del riconoscimento degli OdCT;

le procedure di vigilanza con cui ANSFISA verificherà il mantenimento nel tempo dei requisiti organizzativi, gestionali, professionali e strumentali necessari per lo svolgimento delle rispettive attività.

Il testo, anche con numerosi riferimenti a regolamentazioni tecniche nazionali e internazionali, dà ampio spazio all’illustrazione puntuale del percorso di riconoscimento e rinnovo ed evidenzia le tappe del procedimento a partire dalla presentazione della domanda sino al rilascio.

Inseriti negli allegati al provvedimento anche il riepilogo della documentazione da presentare e i fac-simile dei moduli per le domande e le dichiarazioni necessarie.

In prospettiva, l’avvio delle attività di riconoscimento degli organismi di parte terza che provvederanno alla certificazione dei SGS-ISA, incoraggerà l’adozione di tali sistemi presso i gestori, sempre secondo principi di progressività e gradualità, perseguendo l’obiettivo di sviluppare, da parte dei gestori stradali, processi organizzativi per la gestione del rischio e la sorveglianza delle loro infrastrutture sempre più efficaci ed efficienti.