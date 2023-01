Ansaldo Energia, Benveduti: "Dal governo rassicurazioni: entro giugno la manovra di rilancio"

Entro il primo semestre del 2023 arriverà, dallo Stato, la manovra di rilancio tanto attesa per Ansaldo Energia. Lo annuncia l'assessore regionale allo Sviluppo Economico Benveduti, spiegando le ultime novità arrivate dla governo: "Esprimiamo soddisfazione per le parole del sottosegretario al Mef Federico Freni che in Parlamento, rispondendo a un'interpellanza su Ansaldo Energia, gruppo genovese controllato dallo Stato tramite Cassa Depositi e Prestiti (che ne detiene l'88% delle azioni), ha ribadito la volontà di chiudere la manovra finanziaria di rafforzamento patrimoniale e di riconversione del business entro il primo semestre dell'anno - comunica Andrea Benveduti - Un'ottima notizia che conferma l'attenzione del governo a uno dei principali produttori mondiali di impianti per la generazione di energia elettrica da gas che, solo a Genova, porta lavoro a casa di 2.500 famiglie".

"Ansaldo Energia, come da noi più volte ribadito, è un patrimonio industriale che dobbiamo in ogni modo preservare e sviluppare con una chiara mission e opportuni mezzi. Ci auguriamo che questo sia un passo decisivo per cambiare positivamente lo scenario e inserire una realtà di così alto valore in una più ampia e strategica politica industriale che porti a importanti investimenti sul medio-lungo termine" conclude Benveduti.

Intanto ci sono novità anche per il management di Ansaldo Nucleare, azienda controllata da Ansaldo Energia: come anticipato da Telenord, il nuovo amministratore delegato è Riccardo Casale, trascorsi in Iren e Amiu. Il nuovo ad è già operativo da qualche giorno.