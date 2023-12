Andora, incendio in un appartamento nella notte: muoiono un uomo e una donna

Due persone sono morte nella notte tra mercoledì e giovedì a causa di un incendio divampato in un appartamento lungo la via Aurelia ad Andora, in provincia di Savona.

Dopo l'allarme lanciato da altri inquilini della palazzina a due piani, sono intervenuti i vigili del fuoco, l'automedica del 118, la croce bianca di Andora e i carabinieri. Per le due persone sorprese dal fuoco nel sonno non c'è stato però nulla da fare. Indagini sono in corso per capire le cause del rogo.

Questa mattina il messaggio di cordoglio da parte di Regione Liguria: "Siamo vicini ai familiari delle vittime. Restiamo in contatto con il sindaco Demichelis a cui abbiamo dato tutta la nostra disponibilità qualora si rendesse necessario un supporto per le persone sfollate da parte della protezione civile regionale", dichiarano il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.