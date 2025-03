Anche Silvia Salis sul 'treno delle idee' di Aidda: "Propongo una certificazione sulla parità di genere"

Per chi ha poco tempo

1️⃣ Silvia Salis ha partecipato all'evento di Aidda sul lavoro femminile

2️⃣ Proposta una certificazione comunale per le aziende attente alla parità di genere

3️⃣ Focus sulla mobilità in Liguria per migliorare i collegamenti interni ed esterni

La notizia nel dettaglio

Silvia Salis ha partecipato al viaggio organizzato da Aidda, l'associazione delle donne manager, per discutere di parità di genere e mobilità. Durante l'incontro ha presentato alcune proposte per favorire l'occupazione femminile e migliorare la viabilità in Liguria.

Incontro con Aidda – L'iniziativa ha visto la partecipazione di diverse figure istituzionali, tra cui il presidente di Regione Marco Bucci, il sindaco facente funzioni di Genova Pietro Piciocchi, gli assessori regionali Simona Ferro, Luca Lombardi e Marco Scajola, l'assessore comunale di Genova Alessandra Bianchi e l'assessore alla cultura del Comune di Sanremo Enza Dedali. Salis ha affrontato il tema dell'occupazione femminile e della necessità di azioni concrete per garantire pari opportunità.

Certificazione di parità – "Credo che il Comune possa fare molto, anche dando messaggi concreti. Sarebbe interessante pensare a una certificazione comunale per aziende che favoriscono la parità di genere", ha dichiarato Salis. Secondo la candidata, questa misura consentirebbe di distinguere le realtà che investono davvero sull'uguaglianza da quelle che lo fanno solo a livello simbolico.

Lavoro e indipendenza economica – "Il tema centrale è il lavoro e l'indipendenza economica, fondamentali per l'emancipazione femminile", ha sottolineato Salis. Ha evidenziato come in Italia quasi una donna su due in età da lavoro non sia occupata, con un impatto negativo sia economico che sociale.

Intervento di Aidda – La presidente di Aidda, Daniela Anselmi, ha ribadito l'importanza della certificazione di parità: "Abbiamo proposto in diverse occasioni strumenti per garantire l'uguaglianza salariale e dobbiamo essere le prime a dare il buon esempio".

Supporto politico – Arianna Viscogliosi, esponente di Italia Viva a supporto di Salis, ha evidenziato come Aidda possa essere un punto di riferimento per le giovani donne: "Progetti di mentoring e formazione possono aiutare le nuove generazioni a costruire carriere solide".

Questione trasporti – Durante l'evento, svoltosi su un treno regionale, Salis ha affrontato anche il tema della mobilità: "Genova e la Liguria non devono diventare un'isola. Dobbiamo migliorare i collegamenti sia con l'esterno che all'interno della regione, superando le difficoltà dovute alla conformazione geografica".

